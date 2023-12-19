Риск энергетической безопасности: Европа сократила потребление газа до уровня 1996 года

Европейские государства по итогам 11 месяцев снизили потребление российского газа до уровня 1996 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома». При этом в российской компании подчеркнули, что по итогам года ожидаются уверенные финансовые результаты.

«По предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 миллиарда кубометров и находится на уровне 1996 года», – уточнил «Газпром».

«При этом, в отличие от 2022 года, добыча газа в этом регионе вновь перешла в фазу падения. По итогам 11 месяцев 2023 года она снизилась на 18 миллиардов кубометров, в том числе, у основного производителя – Норвегии – на 9 миллиардов кубометров. Таким образом, в европейских странах значительно повышаются риски энергетической безопасности, особенно в зимние месяцы», – отметила российская корпорация.

В то же время заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов обратил внимание, что в 2023 году компания ожидает уверенные финансовые результаты.

«Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году «Газпром» получит более 4 трлн руб. поступлений от продажи газа и 3,4 трлн руб. поступлений по другим видам деятельности. Такие результаты обеспечиваются в том числе растущими поставками газа в Китай», – сообщил Садыгов, слова которого цитирует пресс-служба «Газпрома».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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