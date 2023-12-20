Что будет с экономическим блоком правительства РФ? Эксперт назвал главную внутриполитическую интригу 2024 года

Сохранение в России нынешнего экономического курса может привести в 2024 году к ухудшению социальной обстановки. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, одна из главных интриг – что будет с финансово-экономическим блоком правительства после выборов главы государства.

«2023-й – это год, естественно, военный, связанный со специальной военной операцией (СВО) и с глобальным противостоянием России и Запада, войной на Украине. В следующем году, думаю, ситуация не изменится», – подчеркнул Федоров, добавив, что в числе главных рисков остаётся как раз ситуация на фронтах СВО. «Среди рисков – ситуация на фронте. Она довольно динамичная и есть угроза, что могут какие-то неблагоприятные вещи на фронте произойти», – пояснил он.

В числе главных событий уходящего года политолог выделил «марш справедливости» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Мятеж Пригожина показал, как хрупка власть и как быстро можно ее потерять. Этот «Марш справедливости», так называемый, был одним из самых значимых событий», – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что уходящий год был отмечен ухудшением экономической ситуации в России с ростом цен и деградацией социальной сферы. «Все уже сейчас обсуждают, у кого крепче яйца, и вообще, у кого они есть… У турок, как выяснилось, яйца есть, а у нас, видимо, с яйцами проблема», – отметил он.

Как полагает Федоров, в следующем году при сохранении нынешнего финансово-экономического курса ситуация в России может обостриться. «Пока власти научились сдерживать определенные экономические вещи. Но как будет после выборов – снова какая-то «пенсионная реформа», опять неприятные неожиданности? Это в экономике, скорее всего, произойдет», – считает он.

«Судя по всему, война не закончится, экономическая ситуация, скорее всего, будет ухудшаться, потому что признаков улучшения нет. Политические права и свободы будут на таком же уровне, в лучшем случае. Возможно, какие-то новые законы будут приниматься в рамках экстремизма. И будет трансформация политической сферы, потому что по закону после избрания президента политический блок уходит в отставку, вместо него приходит новая команда», – отметил Федоров.

«Все конечно же понимали, что [президент РФ Владимир] Путин пойдет на следующий президентский срок. Он определился, и всем стало ясно, что ближайшие шесть лет будут под его руководством», – добавил он.

Тем не менее, по мнению Федорова, смена состава правительства после выборов главы государства без изменения экономического курса не улучшит ситуацию в России. «Смена правительства произойдет без сомнения, потому что по закону новый-старый президент будет обязан назначить новый кабинет министров. Интрига – что будет с экономическим блоком, что будет с социально-экономическим курсом. Но, судя по всему, никаких поворотов не будет и, скорее всего, будет всё также, как и сейчас. И тут дело даже не в членах правительства, а в курсе, который оно ведет – наш финансовый блок, социальный, экономический блок и так далее», – уточнил эксперт.

«Всё равно всё будет хорошо. У меня есть один знакомый еврей. Его дед прошел Великую Отечественную войну. Он брал маленького внука на ручки и говорил: Саша, всё будет хорошо, будет хорошо, но в крайнем случае – нет…» – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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