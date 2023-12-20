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Среда, 20 декабря 2023, 17:24 мск

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Российский футбольный союз отказался от перехода в Азию

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседании в 2023 году единогласно высказался о бессмысленности перехода в Азиатскую конфедерацию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА), пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА).

Накануне РФС сообщал, что судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров для обслуживания международных матчей в 2024 году. По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 42 до 43 человек.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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