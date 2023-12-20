СВО: прокуратура подала 55 исков об изъятии частной собственности в пользу государства

С конца февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине до ноября 2023 года прокуратура подала не менее 55 исков об истребовании из частной собственности в пользу государства акций или недвижимого имущества. Такие данные приводит РБК на основе собственного анализа актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

Как отмечается в публикации, речь идет о земельных участках свыше 5 гектаров или более 300 кв м нежилого помещения. Минимальная площадь объектов в подсчетах была установлена для исключения мелких споров.

Чаще всего прокуратура мотивировала обращение в суд нарушением действующего в период приватизации законодательства – 12 раз. Еще девять – нарушением антикоррупционного законодательства, три раза – нарушением закона об иностранных инвесторах (57-ФЗ). В карточках 18 дел нет информации о сути претензий прокуратуры: это связано либо с тем, что дело еще находится на рассмотрении суда, либо с тем, что публикация судебного решения запрещена, отмечает издание.

Среди других обоснований исков – совершение последовательных действий, направленных на незаконное отчуждение из собственности России (пять исков), признание незаконным договора купли-продажи в связи с нарушением земельного законодательства (например, земельный участок сельхозназначения продали без торгов) – также пять дел.

Еще в одном иске прокуратура указывала, что нахождение в собственности не отвечает требованиям действующего законодательства (в границах земельного участка протекала река), в двух – прокуратура оспаривала принадлежность культурного объекта, перешедшего в собственность в результате приватизации.

В большинстве случаев (26 дел) истцом выступала Генеральная прокуратура или один из заместителей генпрокурора, в остальных случаях в суд обращалось региональное надзорное ведомство. 46 исков было подано против юридических лиц, девять – против физических.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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