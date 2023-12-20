Передел рынка: крупнейший в мире производитель шин продал свои российские активы

Японский концерн Bridgestone, который является крупнейшим в мире, продает свои российские активы диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.

Сделка по продаже завода в Ульяновске, офиса продаж в Москве получила все необходимые одобрения регулирующих органов.

Как отмечает РБК, многопрофильный холдинг S8 Capital основал Армен Саркисян. В состав корпорации входит «Технологическая компания «Центр», которой принадлежит бренд «Столото» – крупнейший распространитель государственных лотерей. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций, S8 Capital приобрела российский бизнес американского производителя лифтов Otis, заводы немецкого концерна Bosch в Саратовской области по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления, а также шинный завод Continental в Калуге и предприятия российского холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске.

Bridgestone, который присутствует в России с 1998 года, в марте 2022 года приостановил производство автомобильных шин в Ульяновске, поставки в Россию и инвестиции.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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