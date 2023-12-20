Цинизм, бескомпромиссность, разочарование и предчувствие выхода из тупика: чем грозит России 2024 год?

Наступающий 2024 год наверняка станет «предчувствием» выхода из тупика, в котором оказалось всё мировое сообщество, в том числе Россия. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, в этих условиях есть риски обострения спровоцированных Западом конфликтов, угроз территориальной целостности, а также осознания необходимости перехода от слов к делу в вопросах развития отечественной экономики.

«Если ранее то, что происходит в рамках специальной военной операции (СВО), казалось форс-мажорными обстоятельствами, уникальностью, то в этом году мы поняли, что мир – не такое спокойное место, как это казалось ещё вчера. Большинство стран не боятся решать различные конфликты силой. Более того, стало понятно, что в мире действует право сильного. Кто сильнее – тот, собственно, и прав… И США это со всей очевидностью демонстрировали, и в этом году особенно», – отметил Старовойтов.

При этом политолог обратил внимание на двойные стандарты и полное пренебрежение моралью и нормами приличия в международной политике. «Российско-украинский и израильско-палестинский конфликты показали, как можно по-разному относиться к двум аналогичным ситуациям. И вообще формат популистской политики, когда не важно, что происходит, а важно – как это интерпретируется. Это становится политической доминантой во всём мире», – пояснил он.

«Появился запрос на странноватых политиков. Мало быть просто нестандартным, надо быть прямо фриком-фриком. Это свидетельство не усталости от прошлых форматов. Это запрос на тех, кто выведет мир из тупика. И люди уже готовы на самые радикальные меры, потому как смертельно больной готов принимать любые экспериментальные методы лечения. Думаю, что те страны, где происходит запрос на экстремальных политиков, вот они уже до такого состояния дожили», – уточнил эксперт.

Старовойтов также определил как тенденцию года «серьезный рост консервативных настроений, раскол по линии традиция – прогрессивизм». «С одной стороны, рост традиционных ценностей во многих странах мира. Ислам очень интенсивно начинает консервироваться, скажем так. Демонстрирует это как некую политическую программу, а не только религиозную. И вместе с тем Папа Римский, например, благословляет гей-браки, что тоже является символическим жестом. Вот этот раскол, пропасть между разными идеологиями в этом году стала больше. Более того, никто не хочет искать общий язык с оппонентом. Бескомпромиссность – это тоже главное слово этого года. Все решили, что хватит договариваться. Дипломатия посрамлена, и сейчас все предпочитают разговаривать пушками», – констатировал он.

«Ещё одно определяющее слово этого года, наверное, разочарование. Общество во всех странах мира разочаровалось во всём – в политиках, дипломатах, силовых решениях, различного рода гуманитарных практиках. Все поняли, что СМИ, общественники – это инструмент пропаганды во всех странах, и не более того. Тотальное разочарование и поиск новых путей и форматов – вот к 2024 году мы подходим с пониманием того, что тот мир, который сформировался к 2023 году от рождества Христова, требует решительных реформ. А те методы, которыми политики предлагают этот мир реформировать, очень драматичны», – отметил Старовойтов.

В то же время эксперт подчеркнул, что проблемы России являются частью общемировых тенденций, и наша страна переживает те же общественные катаклизмы, что и классические европейские государства – например, усиление миграционного давления и соответствующий протест в крупных городах, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Формируются новые политические течения, и в целом Россия переживает кризис партийности, понимая, что набор партий не отражает ровным счетом ничего и электоральные запросы сгруппированы как-то по-другому, чем те электоральные расклады, которые представляют партии. Это произошло в силу множества причин, в частности, консолидации избирателей вокруг президента и федеральной власти в связи с внешней агрессией», – пояснил он.

«В 2022 году мы поняли и в этом году подтвердилось, что большим удивлением было, как можно было «заканселить» (отменить) целую страну, а Запад пошел на такие формы тягчайшей ксенофобии в отношении русских во всем мире. Стало понятно, что на международном уровне так, оказывается, тоже можно работать, и это никого не смущает. В целом, все перестали стесняться. Весь цинизм, который был у политиков, у бизнеса, перестали прикрывать пиар-покрывалами и неприглядное рыло реал-политики и жесткого капитализма было явлено миру всеми странами в равной степени. Цинизм – это, наверное, ещё одно определяющее слово этого года», – полагает эксперт.

Говоря о прогнозах на будущий год, Старовойтов обратил внимание, что главный запрос нынешнего времени – «чтобы не было хуже» с запросом общества на выход из тотального кризиса. «Эпоха страха сейчас находится на марше – все всего боятся. Человеческие потребности скатываются к базовым – это выживание, обеспечение безопасности и так далее. Потребности высшего порядка отложены на будущее. Вместе с тем существует огромный запрос на пути выхода из кризиса – социально-политического, военного, экономического. Все, что происходит в России, является производным от того, что происходит во всем мире. Более того, есть мнение, что череда военных конфликтов по всему миру, – это как раз попытка хоть как-то преодолеть этот глобальный кризис. Это не столько причина, сколько следствие этого кризиса», – уточнил он.

Среди рисков для России в 2024 году политолог назвал президентские выборы. «Запад традиционно после выборов в любой стране начинает раскачивать политическую ситуацию. Поэтому март 2024 года – это очень важная для России дата, когда могут произойти ключевые события. Может быть консервативный сценарий, но может и международное давление увеличиться и спровоцировать процессы, связанные с политической дестабилизацией. Мы видим, как легко разного рода пожары разжигают. Кто ожидал недавнего погрома в махачкалинском аэропорту просто на ровном месте от тех, кого не могли заподозрить в какой-то попытке раскачать ситуацию? Но раскачали же – смогли вызвать массовый протест. Это как раз пример несимметричных действий, когда федеральная власть гоняется за одними, ждет подвоха от одних групп населения, а на самом деле «свинью» подкладывают другие. И здесь задача как раз в том, чтобы правильно найти точки напряжения и вовремя превентивно потушить те пожары, которые могли бы разгораться», – пояснил он.

При этом Старовойтов обратил внимание на риски для России, связанные с экономикой, которая хоть и показала повышенную устойчивость, но ее «приходится удерживать в ручном режиме». «Следующий год, скорее всего, тоже пройдет в попытке удерживать экономику на плаву, поддерживать стабильность, которая сейчас является таким идеологическим флагом – его сейчас подняли и показывают Западу: вы ждали, что у нас будут проблемы, а мы устояли», – констатировал эксперт.

По его оценке, в такой обстановке в 2024 году в России можно ожидать ужесточения курса на обеспечение политической и экономической стабильности. «Это два крупных тренда. Соответственно, все эти задачи будут равномерно спускаться на нижние этажи. Все, что будет разрушать политическую и экономическую стабильность, будет проходить по разряду внутриполитических диверсий и соответствующим образом пресекаться» – отметил он.

При этом политолог подчеркнул, что в будущем году наверняка будет предпринята попытка сформировать новые политические стандарты и обозначить контуры «новой российской идеологии именно в формате набора работающих ценностей». «Пока это декларируется как лозунги, как контуры идеологии, но в целом – запрос на наднациональную идеологию вполне созрел. Россия – федерация. Только не из 89 регионов, как принято считать, а состоящая из русской территории плюс национальные республики, которые имеют разный вес. Так как основным риском считается угроза расползания по федеративным линиям, то задача заключается в том, чтобы создать единую наднациональную идеологию, когда и дагестанец, и русский, и чеченец, и якут будут понимать, ради чего мы бережем единую Россию. Особенно в молодежной среде во многих республиках возникает вопрос: объясните нам, зачем мы живем в единой стране, что нам дает страна и что мы должны давать стране?», – заключил Старовойтов, добавив, что главным словом 2024 года может стать «предчувствие» выхода из тупика.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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