«Он является героем нашего времени»: публицист Рост поддержал установку памятника в честь главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин – выдающийся человек, который оказал огромное влияние как на Санкт-Петербург, так и на Россию, и заслуживает увековечивания его памяти. Об этом заявил публицист Андрей Рост в ответ на инициативу «Лиги защиты ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Общественная организация направила письмо губернатору северной столицы РФ с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти руководителя «музыкантов». Среди них переименование улицы, размещение мемориальной таблички на здании, в котором располагался его офис, и установка памятника в его честь.

«Считаю, что инициатива «Лиги защиты ветеранов локальных войн и военных конфликтов» заслуживает внимания. Увековечить память Евгения Пригожина – человека, который является героем нашего времени, кто оказал влияние как на Санкт-Петербург, так и на Россию в целом», – отметил публицист.

По словам Роста, несмотря на то, что многие люди могли сложить о нем двоякое впечатление, он является одним из тех, кото внес весомый вклад в развитие как Санкт-Петербурга, так и всей Родины. Он подчеркнул, что бывший глава ЧВК «Вагнер» является Героем России и имеет множество наград, которые доказывают факт его важности для РФ.

«Многие скажут, что он считался довольно скандальной и неоднозначной личностью, и принимал участие в различных политических делах. Кто-то назовет его противоречивой персоной и тем, кто открыто высказывался там, где другие молчали. И будут по-своему правы.

Однако, не стоит забывать и о том, что Евгений Викторович Пригожин является Героем России, тем человеком, который сделал множество положительных вещей для страны, в которой жил и работал. Не стоит отрицать его заслуги как перед городом, так и перед Родиной, и закрывать на них глаза», – заявил Рост.

Публицист также добавил, что Евгений Пригожин являлся тем человеком, кто не боялся высказать свое мнение в тех вещах, в которых другие предпочитали молчать. По его мнению, глава «музыкантов» заслуживает того, чтобы люди его запомнили и могли почтить его память.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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