Несостоятельность планов и вопиющие провокации Запада: названы главные угрозы для России в 2024 году

Главными рисками для России в 2024 году могут стать вопиющие провокации со стороны Запада в ходе выборов президента РФ, а также способность отечественных госкорпораций развивать производство так, как они рапортовали главе государства. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов. По его оценке, уходящий год стал для России прорывом изоляции и подтверждением внутреннего единства.

«Год уходящий назвал бы годом преодоления изоляции. Мы получили удар в сфере внешней политики, экономики, который Запад считал смертельным для нашей страны. Но оказалось, что мы его преодолели достаточно успешно. И более того, к концу года вышли на уровень альтернативной концентрации, антиколониальной, я бы сказал, со стороны стран Юга, Юго-Востока, Латинской Америки, где у нас есть серьезные внешнеполитические успехи. Это первое. И второе – наша экономика, которая опять же не просто выжила, а перешла к существенному экономическому росту. Как обнаружилось, у нас нет ни одной отрасли, которая бы ушла в пике после санкционного удара западного мира», – констатировал Максимов.

При этом политолог обратил внимание на российские бизнес-элиты, которые также выдержали давление со стороны Запада. «Было продемонстрировано единство элит, которые тоже выдержали концентрированный удар по своему бизнесу и не сдались, не отказались от поддержки политического руководства страны, и в какой-то степени продемонстрировали единство с народом. Надежда Запада была на то, что элиты пойдут в одну сторону, пошлют народ и политическое руководство в другую, и разрушенная страна рухнет. Этого не случилось. Страна подтвердила свое единство. Элиты показали свою преданность стране. И это очень важно», – подчеркнул он.

В числе главных событий 2023 года Максимов выделил три, каждое из которых носило «отрезвляющий характер для наших политических оппонентов». «Первое – неуспех украинского военного наступления, которое их стратеги готовили, моделировали, вооружали, и которое во всех их моделях должно было быть успешным в течении горизонта 3-5 недель. То есть мы должны были быть разгромленными, а они должны были выйти к берегам Азовского моря и отрезать Крым. Ничего подобного не получилось», – отметил эксперт.

«Второе – это наш саммит Россия-Африка, который существенным образом повлиял на весь мир, показав, во-первых, что мы отнюдь не в политической изоляции, а во-вторых, что мы в состоянии создать свою глобальную сферу жизненных интересов, не просто сопротивляться, но и наступать. Франция считала Африку своим задним двором в значительной степени, как США считают своим задним двором Латинскую Америку, но и там, и там мы достигли серьезных внешнеполитических успехов. Те страны, чье мнение Запад даже не учитывал, априори считая, что они поддержат их в любых начинаниях, а они не поддержали, а вышли на контакты с нами и начали с нами работать и в экономической, и в политической сфере. Это, конечно, отличная история», – утонил он.

«Ну и финальное турне президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые долгое время считали совершенно железными союзниками США и Запада на Ближнем Востоке, и которые приняли его с распростертыми объятиями. Это такая пощечина так называемой западной цивилизации, которая должна отрезвить её весьма серьезно», – пояснил Максимов.

Как полагает эксперт, главные риски 2024 года для России связаны с президентскими выборами в РФ, США и невыборами на Украине, что повлечет огромное количество провокаций со стороны Запада. «У меня скептическая точка зрения о степени защищенности наших цифровых каналов и наших возможностей. Боюсь очень существенных информационных провокаций в ходе этой избирательной кампании, которые в какой-то мере будут синхронизованы с провокационными действиями в офлайне. Но прежде всего, на 90%, если не 95%, это будут информационные провокации в цифровом пространстве против наших граждан при помощи социальных сетей, массовых рассылок через мессенджеры, при помощи взлома наших цифровых ресурсов, как правительственных, так и информационных и размещение там не просто недостоверной, а совершенно вопиюще провокационно недостоверной информации», – полагает он.

«Учитывая то, что мы не сломались, мы держимся, то в принципе в отношении нас возможны любые самые жесткие меры со стороны спецслужб Запада. Потому что в данном случае мы уже не с Украиной ведем конфликт. Мы ведем конфликт с государственной системой глобального Запада – это множество цифровых транснациональных корпораций, спецслужб, которые имеют свои цифровые ресурсы, и которые в состоянии воздействовать на глобальное цифровое пространство. Вот здесь самые большие риски для нас. Это очень опасно», – подчеркнул политолог.

Кроме того, Максимов обратил внимание на неопределенность в сфере развития российского производственного сектора. «В среднесрочной перспективе тут вопрос только один: те планы, которые стоят по возрождению нашей индустрии высокотехнологичных производств как военного, так и гражданского назначения, они реально подтверждены нашими возможностями, или это только политические декларации? Потому что по 2023 году понимаю так, что ситуация в значительной степени сдвинулась с места, и пойдет ли она дальше теми семимильными шагами, как было намечено в планах, как было доложено президенту руководителями корпораций или они, скажем так, сказали приятное президенту и СМИ, а реально они не в состоянии это обеспечить? К большому сожалению, у нас не всё, что обещают госкорпорации, соответствует действительности», – отметил он.

«Надеюсь, мы не будем разочарованы в тех планах, которые госкорпорации озвучили. Потому что в принципе мы имеем великолепный исторический шанс провести полное возрождение индустрии нашей экономики, машиностроения в условиях отсутствия конкуренции со стороны западных образцов хотя бы для нашего рынка, а потом и для рынка глобального Юга и глобального Востока, с которыми мы сейчас взаимодействуем. Мы имеем защищенный внутренний рынок, достаточно квалифицированных специалистов, главное – чтобы планы соответствовали их возможностям», – заключил Максимов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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