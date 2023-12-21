В Москве скончался племянник Сталина

Племянник легендарного руководителя СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве на 95 году жизни. Как пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник, смерть пожилого мужчины наступила по естественным причинам.
Сообщается, что племянник Сталина умер в своей квартире на Котельнической набережной, его тело было обнаружено вечером 20 декабря.
Аллилуев был сыном сестры второй жены советского вождя Надежды Аллилуевой.
В феврале прошлого года сообщалось, что Аллилуев стал жертвой мошенников, переведя им 16 млн рублей. Сам инцидент произошел в начале сентября прошлого года, однако пожилой мужчина обратился в полицию лишь 8 февраля. Он рассказал, что ему позвонили мошенники и представились сотрудниками Центробанка.
В марте 2021 года родственник Сталина также был обманут мошенниками. Тогда они получили от ветерана пароль от его банковского счета и списали 2 млн рублей.
Москва, Елена Володина
© 2023, РИА «Новый День»