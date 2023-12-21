Российские войска отразили три десятка атак ВСУ: уничтожено более 650 боевиков

За минувшие сутки Вооруженные силы России отразили порядка 30 атак украинских боевиков и уничтожили в общей сложности более 650 боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, самые ожесточенные бои идут на Донецком направлении, где были отражены 17 атак, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка. Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В то же время на Купянском направлении отражены девять атак штурмовых групп ВСУ вблизи Синьковки в Харьковской области и Ямполовки в Донецкой народной республике. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны ДНР. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении пресечена атака ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ близ Катериновки и Новомихайловки. Потери противника составили до 65-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная пушка «Гиацинт-С», а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Работино. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника около Новоданиловки и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войск поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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