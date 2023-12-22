Выходные в Москве будут снежными

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидаются снежными. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 23 декабря, осадки будут интенсивнее, местами гололед, с новым притоком тепла с юго-запада температура повысится до +4 градусов.

При этом синоптики отметили, что атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 мм рт. ст., рекорд прошлых лет составляет 723 мм рт. ст. – так понижалось атмосферное давление в 1971 году.

В ночь на воскресенье Москву опять накроет сильный снегопад, а температура начнет понижаться, в течение суток -1…-3°. Ожидается сильная гололедица.

«Похолодание продолжится в начале следующей недели, 25 декабря ночью до -3…-8° градусов, днем будет -1…-6°. Будет приниматься снег», – уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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