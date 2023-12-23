Второй фронт, ядерный удар и старт операции «преемник»: Россия входит в наполненный рисками 2024 год

Для России главными рисками 2024 года являются открытие второго фронта, угроза ядерного удара со стороны Запада, а также появление у противника новых видов вооружений. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Центра интеграционных стратегий, политолог Василий Боков. По его оценке, главным событием будущего года станут выборы президента РФ, которые дадут старт транзиту власти, а, возможно, и созданию новой политической системы в стране.

Как считает эксперт, уходящий год для России оказался удачным, особенно на фоне предыдущих трех лет. «Экономика выстояла, много прорывов в импортозамещении. Стало совершенно очевидно, что санкции нас не угробят. Важным итогом стало понимание всем обществом, что с Западом не получится дружить. Что бы мы им ни сдавали, на самом деле, англичане и американцы работают на уничтожение российской культуры, цивилизации, геополитического центра. И никакие переговоры в этом смысле невозможны. Сейчас выясняется, что распада Советского союза Западу мало. Они враги, с которыми нельзя договориться. И в этом свете 2023 год у нас отмечается становлением многополярности, про которую президент РФ Владимир Путин давно говорит, – расширение БРИКС и вообще переориентация России на Восток и Юг. Саммит БРИКС, который запланирован в Казани уже с новыми членами, обсуждается концепция БРИКС+, – все это перспективная попытка создания второго полюса, вокруг которого объединятся все, условно, незападные страны. Открытие выставки «Россия» на ВДНХ показывает, что в любых условиях Россия была, Россия есть и Россия будет, и ничто нас не сломит. Это довольно такой духоподъемный год. Стадия депрессии понемногу проходит, мы в новых обстоятельствах научаемся жить и радоваться жизни», – отметил Боков.

Говоря о главных событиях 2023 года, политолог отметил, что повестку в основном определяют события, которые происходят в зоне специальной военной операции (СВО). «Здесь основным является провалившееся контрнаступление ВСУ, где как в большой мясорубке Запад воюет с Россией до последнего украинского солдата. Их стратегические и тактические просчеты привели к тому, что контрнаступление было отражено, причем, с колоссальным соотношением потерь – с наступающей стороны во много раз больше, чем с обороняющейся. Это такой возврат веры в собственную военную мощь для нас. Это очень важно и, кстати говоря, отражением этого стал результат последних выборов в сентябре, где парадоксально высокий результат получила партия президента. Никто на самом деле не рассчитывал, что так всё будет хорошо. Но люди хотят поддержать ядро, президента, и результаты свидетельствуют о том, что на самом деле всё социально одобряемо и нечего тут стесняться», – пояснил он.

«Из ключевых событий – переизбрание [президента Реджепа] Эрдогана в Турции. В ином случае ситуацию в этом регионе было бы очень тяжело прогнозировать, а так – в ближайшие годы она будет развиваться по примерно понятным нам правилам игры. Еще надо отметить войну Израиля и ХАМАС. Важным поворотом является блокада, длившаяся весь год, и захват Азербайджаном Нагорного Карабаха, что нам ещё аукнется в отношениях с Арменией», – подчеркнул эксперт.

При этом одним из героев 2023 года «вообще мирового уровня» Боков назвал бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. «Он выдержал всю карабахскую блокаду и в конце концов оказался в азербайджанской тюрьме по совершенно надуманным обвинениям. Это пример поступка человека, который оказался со своим народом, что называется, до конца», – добавил он.

Политолог также отметил среди главных героев года «крутого деда» – пенсионера-автолюбителя Михаила Макарова, который помог отобрать у грабителя телефон, военного журналиста Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в питерском кафе, а также покушение на писателя и политика Захара Прилепина.

По его словам, вишенкой на торте стало то, что нашу жизнь ворвался чат-GPT и подобные технологии. «Из культурных событий – выход кинокартин «Чебурашка», «Вызов», «Слово пацана», а также такой парень, как Шаман. Это основные находки 2023 года», – отметил Боков.

Главными антигероями эксперт считает всех, кто уехал из России и некрасиво себя ведет по отношению к собственной родине, начиная с Аллы Пугачевой. При этом он отдельно выделил мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Он как яркая вспышка войдет в историю, потому что на самом деле волнительные были эти часы, когда колонна брала Ростов и шла на Москву. Очень четко была дана президентом квалификация – мятеж. Пригожин, в конце концов, оказался хоть и сумасшедшим, но всё равно русским человеком: он понял, что нет, платить тысячами жизней за амбиции не будет. У этого оказался свой предел, и это хорошо. Это нас не убило, это сделало нас сильнее. Но в очередной раз тем, кто, возможно, нечто такое для себя предполагал, это стало такой «прививкой». Мы знаем, что в истории часто бывают попытки свержения власти, убийство монархов и прочее. Роль Пригожина в этом смысле – сюжет-то позитивный, но, тем не менее, он остается главным антигероем 2023 года», – считает политолог.

Как полагает Боков, выборы президента РФ как главное событие следующего года будут иметь далеко идущие последствия. «Не жду здесь каких-то провокаций. Выборы в целом, скорее всего, пройдут по референдумному сценарию. Но что случится дальше? Путин зайдет на последний срок и с момента его вступления в должность после выборов тенью возникнет проблема последнего срока: вопрос транзита власти и переконфигурации политической системы. В течении последнего срока Путина ещё предстоят выборы в Госдуму, и не очень понятно, как актуальной структуре общества соответствует та политическая система, которая сейчас у нас инерционно сложилась, даже несмотря на то, что новая партия – «Новые люди» – вошла в парламент. Жду, по крайней мере, начала дискуссии по обсуждению параметров новой политической системы, может быть, некой политической реформы в связи с тем, что мы этот рубикон пройдем», – уточнил он.

Среди рисков в 2024 году эксперт выделил открытие второго фронта против России. «У нас периметр весь «подгорает» – то тут, то там его будут стараться зажечь наши политические оппоненты. В этом смысле особенно больная история – это как раз продолжение карабахского сюжета и тот путь, на который поставило нынешнее руководство Армении свою страну. Есть риск выхода её выхода из ОДКБ и некий кризис этой организации, а также развитие событий на Кавказе. Но это не значит, что у нас нет проблем, условно говоря, на северо-западном направлении, в Азии и на Дальнем Востоке. Все эти вещи остаются проблемными, и дай Бог, чтобы они не реализовались в открытые конфликтные формы», – отметил Боков.

«И самая главная угроза, что развитие конфликта по нарастающей может привести к угрозе применения ядерного оружия. Вот этот риск я бы хотел отдельно подчеркнуть. Мы несколько лет уже прожили, предполагая, а не случится ли... Вот эта угроза не снимается. Этот риск никуда на делся и, дай Бог, чтобы в 2024 году ничего подобного не случилось», – добавил он.

Кроме того, в числе рисков Боков выделил возможное появление «некой прорывной военной технологии» у противников России. «Это может быть всё, что угодно, – на базе дронов, 5G, Космоса, в том числе, а также биологического оружия. Что-то подсказывает, что последние крупные вспышки заболеваний – это искусственная история и результат тех экспериментов, которые американцы вели в разных лабораториях по всему миру. Вполне возможно, именно этот эффект на себе ощущаем. Хотелось бы более внимательного отношения к тому, что называется биозащитой для россиян», – подчеркнул политолог.

«Ну и стратегически, всё равно нас в будущем ждёт война Китая и США. И здесь очень важно России правильно спозиционироваться, не стать для Китая Украиной в этом смысле. По-хорошему, это не наша война. Мы должны найти очень правильное свое место в этой войне – так, чтобы не стать тем первым эшелоном, который в этом огне сожгут», – заключил Боков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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