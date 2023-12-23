Под новый год москвичам обещают «очень мягкую зиму»

На следующей неделе в Москве ожидается «очень мягкая зима» с температурой воздуха до минус 5 градусов и осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

«С завтрашнего дня начинаются изменения погоды. Температура все равно будет выше нормы на 2-4 градуса. Это нельзя назвать похолоданием, но понижение температуры произойдет <...> Вся следующая неделя – очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов, а днем от минус 3 до ноля», – уточнил синоптик.

По его словам, в течение следующей недели на фоне снижения атмосферного давления на 12-18 мм ртутного столба ниже нормы в столице будет «мрачноватая погода со снежком, иногда с мокрым снегом, но все-таки это уже не дождь, который создавал очень большой дискомфорт».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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