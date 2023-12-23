Киевским властям пора вводить уголовное наказание за приготовление «оливье» и «сельди под шубой» – Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением к киевскому режиму дополнить Уголовный кодекс Украины статьёй о наказании за приготовление салатов «оливье» и «сельдь» под шубой. Таким образом политик отреагировал на очередные русофобские заявления по дерусификации Украины.

«1. Приготовление или подготовка к приготовлению «салата оливье» или «салата сельдь под шубой», а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, –

наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления.

2. То же деяние, совершённое с использованием своего служебного положения или повторно в течение года с момента совершения первого деяния, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

3. То же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершённое в государственные праздники Украины, либо совмещённое с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, –

наказывается пожизненным лишением свободы», – предложил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ также считает, что этой статье украинского УК необходимо также примечание: «Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1-3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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