Погода в Москве: теплее, чем положено по календарю

В московском регионе установилась температура воздуха теплее декабрьской нормы. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
В частности, во вторник, 26 декабря, ожидается снег и мокрый снег. Ночью в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем в столице и Подмосковье будет около нуля градусов, но при этом вероятен местами порывистый ветер до 15 м/с.
В среду, 27 декабря, опять возможен небольшой снег. Ночью в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. Днем, как и накануне, температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
В четверг, 28 декабря, также прогнозируется небольшой снег. Ночью в Москве -6...-4°, по области -8...-3°. Днем в столице -4...-2°, в Подмосковье -6...-1°.
В пятницу, 29 декабря, снова вероятны небольшие осадки, ночью -8...-3°, днем -3...2°. Похожая погода ожидается и в субботу, 30 декабря.
Москва, Елена Володина
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