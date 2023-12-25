Падение доходов и закредитованность россиян: главные угрозы для России остаются «стабильными»

Главной уязвимостью для России в 2024 году может оказаться закредитованность россиян на фоне снижения доходов после девальвации рубля, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, негативным образом также может сказаться снижение мировых цен на российскую экспортную продукцию на международных товарных рынках. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Колташов обратил внимание, что уходящий год благодаря США стал годом низких товарных цен. «2023 год был годом ценовой депрессии. Мировые товарные цены не смогли прорваться на комфортные позиции для России, да и для других стран. США здесь добивались успеха – держали цены на пониженном уровне. Это было, пожалуй, главное их достижение в уходящем году», – пояснил он.

В то же время, как отметил эксперт, российская экономика, несмотря на внешнее давление, всё равно имела возможности роста и развития. «Прирост ВВП 3,5% за год. Причем, активно рос обрабатывающий сектор – 7,5%. Президент РФ Владимир Путин говорил, что на 10% выросли капитальные вложения. Это еще одно доказательство того, что шло экономическое развитие. Россия адаптировалась к внешнему давлению, прежде всего, как переработчик своего собственного сырья. Те проблемы, которые Евросоюз имел в нарастающей форме, губительные для его промышленности в 2023 году, это все были стимулы для роста российской экономики», – уточнил он.

«Надо только отметить, что рекордсменом процесса оказались все-таки не Россия. Казахстан вырос на 1% больше, чем мы, опять же на созданном при участии России экономическом фундаменте. Индия – ещё больше, она настоящий рекордсмен – больше 5,5% роста», – добавил эксперт.

Вместе с тем Колташов подчеркнул, что 2023 год был для российской экономики непростым, а для большей части россиян – тяжелым. «Россия столкнулась с серьезными проблемами – девальвацией рубля. Этот метод, конечно, позволил бюджету закрыть год с дефицитом в 1%, но нанес сильнейший удар по реальным доходам основной массы населения. Поэтому для большинства граждан год был тяжелый материально, их доходы не росли, если не считать групп, которые оказались в выигрыше. Это привлеченные на военное производство, в машиностроение, химическую промышленность, микроэлектронику, то новые отрасли реального производства, где формируется новый средний класс. Плюс, ещё военные, которые получали существенные выплаты», – констатировал он.

«В целом, российская экономика чувствовала себя непросто в 2023 году. Продолжался кризис на рынке жилья, но «пузыри» сдувались. Высокая ставка Банка России продолжала остужать рынок. К тому же мы получили в общем-то сокрушительную статистику по числу граждан, которые не справляются с долгами. С мая, когда их было 14,5 млн человек, эта масса выросла до 21 млн осенью. Это проблема, и она остается на будущее», – полагает он.

Как полагает эксперт, риски для России касаются прежде всего уязвимости транспортной инфраструктуры», а также угрозы терактов. «Пропускная способность Трансиба и БАМа используется по максимуму, но она довольно ограничена. России, конечно, нужно принимать меры против возможных террористических действий, направленных против нашей инфраструктуры. А на будущее расширять её, строить новые транспортные пути, высокоскоростные железные дороги, о чем говорил президент на «Прямой линии», – отметил он.

«Несмотря на все это уже ясно, что приобретаются новые основы роста и российская экономика не будет сползать и деградировать, она будет развиваться. Мы находимся на тропе экономического развития. Нам только, пожалуй, мешают эти невыгодные мировые цены, которые получены ценой огромных организационных, административных усилий Евросоюза, США, Англии и их Центральных банков», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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