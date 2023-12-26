Журналист Джума предложил приемлемый для общества вариант увековечивания памяти Евгения Пригожина

Журналист и политолог Аббас Джума в личном Telegram-канале прокомментировал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об увековечивании памяти бывшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, лучшим вариантом для этого является установка мемориальной таблички на здании, где располагался его офис.

«Недавно по соцсетям разошлось обращение «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», а именно героя России Дмитрия Подольского, к губернатору Санкт-Петербурга. В нем Беглова просят оказать содействие в увековечивании памяти Пригожина и Уткина», – говорится в публикации.

Джума поддержал инициативу и отметил, что в этом нет ничего предосудительного. Однако он добавил, что некоторые варианты из списка общественной организации на данный момент не могут быть реализованы из-за противоречивых настроений в обществе.

Журналист заявил, что размещение мемориальной таблички на здании, где был его офис – лучший вариант. Он подчеркнул, что в нем более 20 лет принимались решения, которые повлияли на будущее России и сделали ее более великой.

«Я реалист, и прекрасно понимаю, что памятник Пригожину сегодня не поставят. И вряд ли переименуют улицу в его честь. Если честно, я сам всегда буду выступать против всего, что сеет разногласия в российском обществе, которое просто обязано быть сплоченным в нынешние нелегкие времена. Вон сколько споров вокруг памятника Дзержинскому.

Но не вижу ничего предосудительного в том, чтобы установить памятную табличку на фасаде здания, где работал Пригожин вместе со своей командой. Там, где родились идеи, сделавшие Россию еще более великой», – заключил политолог.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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