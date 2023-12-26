«Всем привет! С любовью, Путин…» 2024 год покажет, насколько Запад не любит проигрывать

Будущий год может принести России, как и всему миру, экономический кризис, если антисанкционные декларации в рамках БРИКС не будут реализованы на практике. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. По его оценке, 2024 год также покажет, насколько Запад не любит проигрывать на фоне нынешней фиксации промежуточной победы России по всем направлениям.

«В 2023 году было очень много событий, которые, с одной стороны, усложняли ситуацию, с другой – очень её упрощали. Пожалуй, главной эмоцией этого года выделил бы то, что Россия и Запад окончательно поссорились. Причем, это приняло формы открытой вражды. Если раньше ковидные или дипломатические реалии сдерживали это противостояние, не давали ему вырваться наружу, оно было подспудное, то теперь этот конфликт стал открытым. Но это и есть хорошие новости. Отношения стали более честными с Западом. И это очень дорогого стоит, на мой взгляд», – отметил Мухин.

При этом политолог подчеркнул, что итоги 2023 года зафиксировали промежуточную победу России в противостоянии с Западом по всем направлениям, в том числе, в информационной войне. «Ключевым стало достаточно удачное для России продолжение специальной военной операции (СВО). Но это усложнило ситуацию в целом вокруг России, потому что Запад не любит проигрывать. И теперь нам предстоит в 2024 году выяснить, насколько наши противники готовы и дальше отменять международное право, санкционировать Россию и вообще всячески показывать, что они недовольны тем, что произошло в 2023 году. А что произошло? Помимо успехов в зоне СВО, Россия продемонстрировала, что её экономика не поддается санкционному давлению, хотя, конечно, проблемы есть. Одновременно не удалось изолировать Россию на международной арене. То есть – Запад проиграл по всем направлениям», – констатировал он.

«Нам всегда очень любят говорить: ну, информационную войну вы же проигрываете. А на самом деле нет, потому что Запад не выполнил ни одного своего пункта, чтобы заставить Россию проиграть на поле боя, как неоднократно говорили разные акторы. Экономика не разрушена, Россия не в изоляции, Путин у власти. Всё! Можно фиксировать промежуточную победу России в информационной войне: «Всем привет! С любовью, Путин», – добавил эксперт.

При этом Мухин обратил внимание, что внутри России общество оказалось «консолидировано гораздо больше, чем на это рассчитывали даже некоторые внутренние акторы». «Нет никакого раскола в общественном сознании. Более-менее всё понятно, и даже предельно ясно. Не все довольны тем, что происходит. Но недовольство не проявляется в политическую дестабилизацию. Это большой плюс», – уточнил он.

«Как правило, страны, которые испытывают подобные затруднения, как Россия, вдруг начинают метаться, гражданское общество начинает метаться. Да, в России в 2022 году это произошло – релокация составила от 600 тысяч до миллиона человек. Но, по данным самых разных социологических центров, 30-40% уже вернулись, и оставшиеся там потеряли любую связь с российской внутренней политикой и выглядят очень глупо, когда начинают нас поучать, что нам делать и как нам себя вести. Это своеобразная победа гражданского самосознания над паническими атаками, которые подразумевались, когда против России вводился санкционный режим. Считаю это проявлением гражданской сознательности и зрелости гражданского общества России», – подчеркнул Мухин.

«Если бы психологическое состояние общества было таким, как оно было в 1991 году, мне было бы дискомфортно очень рассуждать сейчас о какой-то геополитике, когда я бы понимал, что граждане находятся в панике. Сейчас этой паники нет. И это меня вдохновляет и заставляет думать о хорошем», – отметил эксперт.

Говоря о рисках для России на будущий год, политолог выделил возможное ухудшение экономической ситуации на фоне сложностей в мировой экономике. «Мы являемся частью этого организма, и конечно же нам тоже будет плохо, если будет плохо всем. Поэтому возникают вопросы к эффективному управлению политикой и экономикой. И поэтому Россия должна демонстрировать максимум своих возможностей в этом плане и работать в конструктивном ключе. У нас такие возможности есть. Есть БРИКС, ОДКБ, ШОС, огромное количество инструментов, с помощью которых мы влияем на внешний мир», – полагает он.

«В этом смысле Россия может стать своеобразным эталоном того, как можно выходить из очень жестких кризисных ситуаций, что вдохновит другие страны. И в 2024 году, когда Россия председательствует в БРИКС, мы ожидаем формирования контуров основной конструкции новой реальности без санкций. То есть страны, которые не придерживаются рестрикций и не хотят, чтобы они сами подвергались подобным ограничениям, организуются и будут противодействовать санкционному режиму западных государств. Вот 2024 год должен быть таковым. Если он таковым не будет, то, к сожалению, ситуация будет ухудшаться везде, потому что санкции – это палка о двух концах, они и сюда, и туда направлены. Поэтому перед российским руководством стоит большая ответственность – реализовать этот проект новой инвестиционной реальности и сделать его окончательно рабочим. Он уже рабочий, но все равно есть там страны типа Индии и Китая, которые ни туда, ни сюда. А хочется, чтобы была уже практическая часть», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, политолог обратил внимание на предстоящие в марте 2024 года выборы президента РФ, которые, согласно законодательству, сопровождаются отставкой действующего правительства. «Судя по тому, что происходит сейчас, команда [премьер-министра Михаила] Мишустина в основном останется. Не хотел бы называть имена, но по некоторым признакам, часть кабинета уйдет в отставку и будет заменена на более эффективных заместителей этих же самых министров. То есть, в принципе основные направления работы кабинета будут сохранены, но корректировка кадровая произойдет», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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