К новому году почти в 40% регионах России будет оттепель

К новогодним праздникам повышенная для зимы температура будет на 40% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что есть регионы, где мороз будет аномальным.

«Если смотреть на карту, процентов 60 территории страны покрыты красным цветом – температура выше нормы. (...) 30 и 31 декабря уже до 40% сократится эта площадь», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Синоптик уточнил, что до конца года теплая погода будет на юге европейской России, где температура будет на 6-8 градусов выше нормы. «Атлантическое тепло, которое постоянно будет перемещаться по более южным регионам, обусловит необычно теплую погоду на юге Урала и на юге Сибири», – пояснил Вильфанд.

По его словам, «единственный регион, который держит удар перед натиском атлантических воздушных масс, – Дальний Восток». Так, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае температура будет минус 40 – минус 35 градусов. 30 и 31 декабря она ещё понизится, и будет на 6-8 градусов ниже нормы. Также «сибирские морозы» на Новый год будут на востоке Красноярского края.

В то же время Вильфанд отметил, что к концу недели в ряде регионов также начнется постепенное понижение температуры. Похолодает в регионах верхней Волги, в Поволжье и на Урале. «На Волге температура 30 и 31 числа будет на 7-8 градусов ниже нормы. Ночные температуры на Волге будут достигать 20-23 градусов, мороз приличный. И даже днем около 12-16 градусов ниже ноля», – отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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