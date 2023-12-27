«Может произойти что угодно»: главную угрозу в 2024 году несут безумные эмоции Запада

Главный риск миру в 2024 году несут иррациональные действия Запада в попытке реанимировать скелет своей гегемонии, считает известный российский адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, центральными в уходящем году стали события в зоне специальной военной операции (СВО), значение которой сравнимо с революцией 1917 года или победой в 1945-м. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

«В целом 2023 год оцениваю достаточно положительно. А что касается «слова года», то это скорей аббревиатура – СВО. В спецоперации чаша весов склонилась явно в нашу пользу. А сама СВО – это событие не только десятилетия, но пока и самое важное событие 21-го столетия. Её значение в стратегической перспективе будет сопоставимо с Октябрьской революцией или победой в Великой Отечественной войне. Эта спецоперация, которая началась в общем достаточно скромными заявленными целями, переформатирует весь мир. И если в 2022 году она развивалась разнонаправленно, то в 2023 году мы видим, что чаша весов явно, стопроцентно склоняется в нашу пользу. Мне кажется, вопрос не в том, победим мы или нет, так вопрос не стоит. Главное – как правильно мы сможем распорядиться нашей победой. Потому что эта победа носит поистине глобальный характер. Это повлечет за собой глобальное переформатирование всего мира», – подчеркнул Аграновский.

В этой связи эксперт выделил в числе главных событий года неудавшееся контрнаступление вооруженных сил Украины. «С самого начала было ясно, что оно не удастся и что последствия его будут стратегические. Но в то же время мы наглядно увидели, что США и ЕС в отношениях с Россией, во-первых, исходят из абсолютного высокомерия, а во-вторых, из абсолютно ложных предпосылок, типа Советский союз рухнул, проиграл войну в Афганистане или еще что-то такое. Вот из этих абсолютно ложных предпосылок они строили свою политику. И теперь, как в фильме «Матрица», добро пожаловать в реальный мир… И вот они оказались в этом реальном мире, где они очень плохо представляют, что в этом мире делать» – констатировал он.

«На этом фоне Россия показала всему миру, что если вы хотите отстаивать свои интересы, то надо это делать, и результат у вас будет. Нисколько не сомневаюсь, что в стратегической перспективе, скажем, Тайвань перейдет под полный контроль Китайской народной республики, и подобным образом будут решены все прочие такого рода территориальные споры, где англосаксы обидели народы, а англосаксы умудрились обидеть большинство народов. Думаю порядок, как они говорят, основанный на правилах, сейчас будет рушиться. Все остальное, что происходило в 2023 году носит совершенно подчиненный характер и выделять какие-то конкретные события не стоит… В моих соцсетях есть такой лозунг – все идет по плану, все под контролем, все будет хорошо», – пояснил Аграновский.

Вместе с тем, по его оценке, итоги года подтвердили необходимость реформ в российской экономике. «Мы увидели, что рыночная экономика в условиях военного конфликта свои задачи не выполняет, и периодически прорывается то с топливом, то с продуктами, то еще с чем-то. Я бы хотел, чтобы 2024 год стал для нашей страны годом какого-то ограничения рыночной экономики и перехода к, по крайней мере, частичному планированию. Это просто требование сегодняшнего дня», – отметил он.

Говоря о прогнозах на 2024 год, Аграновский выделил риски «неконтролируемых событий» от эмоциональных шагов со стороны западных стран. «У нас почему-то до недавнего времени была установка, что люди в политике руководствуются выгодой, интересами, какими-то разумными мотивами. На самом деле, это абсолютно не так. Люди и государства, особенно западные, руководствуются совершенно иррациональными мотивами, страхом, совершенно неверными предпосылками. Поэтому за нас, за Россию я не беспокоюсь, за страны, которые раньше назывались «третьим миром», а сейчас они становятся «первым миром», я тоже не беспокоюсь, а от Запада можно ожидать совершенно неожиданных эмоциональных шагов», – отметил он.

По его словам, России необходимо произвести переоценку итогов предстоящих в 2024 году президентских выборов в США. «Не стал бы так однозначно делать ставку на победу [экс-президента США Дональда] Трампа, что это будет хорошо, потому что действующий президент США Джо Байден – это открытый враг. Трамп – это враг не меньший, но более-менее скрытый, и он, естественно, будет нас соблазнять какими-то условиями. То есть западные страны, на мой взгляд, сейчас представляют основную угрозу, поскольку из западная гегемония рушится, но они хотят свой скелет поставить на ноги. И от них можно ожидать любых абсолютно неразумных событий и действий», – пояснил он.

«Стрелки на часах Судного дня сейчас приближены к полуночи как никогда близко, даже ближе, чем во времена Карибского кризиса. Будем надеяться, что пронесет. Я верю в коллективный разум всего человечества», – заключил Аграновский.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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