Россия не зависит от импорта продуктов из недружественных государств – глава Россельхознадзора

Россия не испытывает зависимости от продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия-24».

«Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет», – сказал Данкверт, обратив внимание, что в 2014 году РФ ввела продовольственное эмбарго в ответ на западные санкции.

«С 2014 года, когда были введены в РФ ответные меры на санкции, которые были применены к нам, говоря про импорт из так называемых недружественных стран, я сегодня могу только Швейцарию назвать, которая раньше была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной», – уточнил глава Россельхознадзора, добавив, что из этой страны поступает 1200 тонн сыра.

Что касается импорта продукции из дружественных стран, то наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие. Как отметил Данкверт, в импорте большую часть занимает продукция, которая в РФ не производится. Речь идет прежде всего о цитрусовых и бананах. «А все остальное достаточно соразмерно, учитывая, что если, например, увеличилось производство яблок, то сократился импорт яблок», –пояснил глава Россельхознадзора.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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