В новогоднюю ночь Москву аномально подморозит

В московском регионе в ближайшие дни теплая погода сменится на морозную. Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в связи с распространением арктической воздушной массы в северной половине Европейской территории, в том числе в Москве и Московской области, ожидается понижение температуры.

Как отмечают синоптики, 31 декабря будет облачно, снег, температура ночью и утром в Москве -3…-1°, по области -5…0°. Днем ожидается понижение температуры в Москве до -10°, по области до -13°.

«Температура в новогоднюю ночь -15…-10°, что ниже климатической нормы на 6-7°. Днем температура существенно не изменится – те же -15…-10°», – уточнили в Гидрометцентре.

Более того, 2 января продолжится понижение температуры: в течение суток ожидается -17…-12°, что ниже климатической нормы на 7-9°.

Согласно предварительным расчетам метеорологов, 3 января морозы в Москве и Московской области еще усилятся, ожидается -25…-20°, днем -20…-15°, что ниже климатической нормы на 14°.

«Начиная с 2000 года, самая холодная новогодняя ночь была в 2003 году, было -15,4°, в 2016 году -11,6°. Возможно, нынешняя новогодняя ночь войдет в тройку самых холодных в этом веке», – отметили в Гидрометцентре России.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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