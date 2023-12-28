«Неспособность соблюдать договоренности»: МИД России отреагировал на заторы на литовской границе

Вильнюс и Брюссель не способны соблюдать договорённости, зафиксированные в совместных заявлениях РФ и Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу образовавшихся автомобильных заторов на российско-литовской границе.

«В результате ужесточения со стороны Литвы таможенного контроля, «квотирования» грузовых железнодорожных перевозок и ограничения пассажирского движения на российско-литовской границе начали образовываться заторы. Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договорённости, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», – подчеркнула Захарова.

«Напомним, что в пункте 9 Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС от 27 апреля 2004 года признаётся уникальное положение Калининградской области как части Российской Федерации. В связи с этим в пункте 10 данного документа подтверждается применение принципа свободы транзита товаров, а также «упрощённых и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом», – отмечается в заявлении официального представителя МИД России.

«Будем и дальше последовательно добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств, зафиксированных в указанных документах», – заключила Захарова.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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