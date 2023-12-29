Риски 2024 года: Запад попытается затянуть украинский конфликт на десятилетия

Специальная военная операция России на Украине может затянуться на десятилетия на фоне неготовности Запада вести конструктивный диалог с Москвой. Такое опасение в интервью РИА «Новый День» высказал директор Института миротворческих инициатив, политолог Денис Денисов. В то же время, по его оценке, 2023 год показал, что Россия способна занять ключевое место в новом многополярном мироустройстве.

«Уходящий год был сложным. Но в то же время он продемонстрировал, что у государства есть огромный потенциал для развития и для того, чтобы быть одним из ключевых политических игроков в мире», – подчеркнул Денисов.

Политолог обратил внимание, что 2023 год прошел «под знаком продолжения специальной военной операции (СВО)». «Здесь можно выделить ряд событий, связанных с провалом украинского контрнаступления, с продолжающимся планомерным достижением целей СВО, которые были поставлены изначально. Естественно, рефреном здесь те взаимоотношения, взаимодействия, которые складываются со странами коллективного Запада. Ну и ключевой внешнеполитический момент – это наметившиеся тенденции по перестройке глобального мира в многополярный уклад», – отметил он.

Как полагает Денисов, все риски на будущий год «проистекают из предпосылок 2021-2023 годов». «Самое главное, это выборы президента, которые будут весной следующего года. Любые выборы – это перенапряжение ресурсов всего государства. И в этом отношении то, как мы пройдем избирательную кампанию, будет демонстрацией и для внутренней политики, и для внешнего мира, насколько страна устойчива и стабильна. Это в краткосрочной перспективе ключевая позиция», – констатировал он.

«Те тенденции, которые сложились на конец года, они будут доминирующими и в 2024 году. Вряд ли стоит ожидать каких-то значительных прорывов в сфере урегулирования конфликта на Украине, переговорных процессов. Но в то же время общая тональность многих стран, в том числе коллективного Запада говорит о том, что постепенно, пускай не настолько быстро, как хотелось бы, но приходит осознание того, что только через диалог, через компромиссы можно в современном мире достигать каких-то приемлемых геополитических результатов. И в этом отношении конфликт на Украине как раз очень показательный. Сначала была одна риторика, связанная с тотальным поражением России, и эта риторика со временем, при осознании того, что это невозможно, переходит просто в другую плоскость», – пояснил Денисов.

При этом политолог не верит в способность Запада осознать в ближайшей перспективе, что единственным путем решения любой проблемы является конструктивный диалог. «Конъюнктура нынешней ситуации такая, что вряд ли стоит рассчитывать на подобный результат. Это конфликт, который будет длиться еще не один год, а то и не одно десятилетие. В этом отношении мы просто должны быть готовы к тому, что процесс этот будет достаточно длинным», – уточнил он.

«Хотелось бы стабильности, уверенности в своем будущем. Это самое главное в настоящее время. А рисков много. Они связаны вообще со всем спектром нашей жизнедеятельности. Будем надеяться, что большинство из них по крайне мере, не будет реализовано», – заключил Денисов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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