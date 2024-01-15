Москвичка показала флагманский МФЦ: «Плакать хочется от комфорта» (ФОТО, ВИДЕО)

Москвичка показала внутреннее убранство флагманского офиса МФЦ в Северном округе столицы. Подразделение находится на Ленинградском шоссе.
Флагманский МФЦ
Внутри есть кафе, детская игровая комната, зона ожидания с мягкими креслами, санузлы для посетителей.
«Пришла права менять, 15 минут заняло, просто плакать хочется от сервиса и комфорта», – поделилась собеседница «Нового Дня» Алена.
Напомним, в Екатеринбурге два крупных офиса МФЦ, в торговом центре «Антей» и на 8 Марта, 13, закрылись на ремонт.
Москва, Елена Сычева
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