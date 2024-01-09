Удар по стабильности: политические последствия коллапса ЖКХ в Подмосковье

Взрывоопасная сфера ЖКХ становится угрозой для стабильности в России и может повлиять не только на ход президентской избирательной кампании, но дальнейшую судьбу ряда губернаторов. Такое мнение высказал глава Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. По его оценке, в условиях 80-процетного износа коммунальной инфраструктуры «рвануть» может в любой точке страны.

«К нам едет ревизор. В ближайшее время регионы может ожидать тотальный аудит коммунального хозяйства. Подобная реакция федерального центра на случившийся в сфере ЖКХ коллапс в Подмосковье выглядит логичной и закономерной. Большие проблемы в ряде районов с коммунальной системой в отдельно взятом регионе в контексте президентской кампании представляется уже не локальным ЧП, а стратегическим вызовом», – пояснил Гращенков в своём телеграм-канале.

Политолог подчеркнул, что именно сфера ЖКХ сегодня является «наиболее взрывоопасной», и у Кремля есть понимание, что аварии в Подмосковье «рискуют повториться в любом другом субъекте». «Система РФ привыкла реагировать на угрозы, а не выстраивать системные подходы. Если труба лопнула – нужно найти виновных и залить проблему деньгами, однако сейчас риски кроются повсюду, ведь и вправду неясно, где и когда рванет. Сложность коммунального кейса заключается прежде всего в том, что невозможно прогнозировать ни географию, ни масштабы бедствия», – констатировал он.

«Готовящийся аудит коммунальной сферы с приездом ревизоров и возможным возбуждением целой серии уголовных дел не позволяет решить проблемы: с большой долей вероятности, трубы продолжат рваться, несмотря на активность проверяющих. Однако и расценивать это исключительно как акт устрашения – тоже неправильно. Фактически федеральный центр начинает ревизию действующих профильных программ, направленных на финансирование коммунального сектора. Под ударом вполне могут оказаться и региональные министерства, и фонды капремонта, и даже управляющие компании. Надзорные органы получили вполне прозрачный сигнал, согласно которому холодные батареи и замерзающие в лютый мороз дома – это удар по стабильности системы накануне мартовских выборов», – отметил Гращенков.

При этом эксперт обратил внимание, что в среднем износ коммунальной инфраструктуры составляет 80%, а в ряде регионов «ситуация еще более плачевная». «Похоже, что коммунальная история, стартовавшая в новогодние праздники, будет во многом определять ход президентской кампании на местах, а также окажется в числе доминирующих губернаторских kpi. В этом смысле Кремль не станет церемониться: картинка замерзающей России не просто угнетает электорат в преддверии главного политического события года, но и является сомнительной иллюстрацией для всего остального мира», – заключил Гращенков.

Ранее сообщалось, что в первые дни 2024 года в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при аномальном морозе -30 градусов. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. В Подольске есть первые задержанные, в том числе директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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