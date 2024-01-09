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Вторник, 9 января 2024, 12:33 мск

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Коммунальный коллапс в Подольске: задержаны гендиректор патронного завода и замглавы местной администрации

В подмосковном Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в период новогодних праздников задержаны несколько человек, а также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), в результате чего произошел прорыв теплотрассы и жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды, задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и генеральный директор данного завода.

Кроме этого, следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска. Чиновник «подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе», пояснили в СКР.

К настоящему времени в помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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