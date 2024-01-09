«Кормовая база»: Бориса Титова снова обвинили в обслуживании миграционных лоббистов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обслуживает интересы миграционных лоббистов, в том числе из не очень дружественных государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало в ходе дискуссии в экспертном сообществе после призыва бизнес-омбудсмена не бояться массового притока трудовых мигрантов в Россию, поскольку они совершают меньше преступлений, чем сами россияне.

В частности, политолог, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев обратил внимание на оторванность Титова от реальной жизни обычных россиян. «Это прекрасно, когда сытые, небедные люди, да, прямо скажем, миллионеры, рассуждают о том, что россияне зря переживают из-за присутствия мигрантов, и поясняют, что проблем с незаконной миграцией у нас нет… Если бы Титов жил, как обычный россиянин, который ежедневно сталкивается с мигрантами, и ситуациями, где их присутствие создаёт возможные (подчеркну, возможные) неудобства, то я бы согласился со словами бизнесмена. А когда человек из замка рассуждает, как должны думать граждане России, это выглядит нелепо. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». А может просто Титову на виноградники нужны мигранты, потому что россияне слишком большую зарплату хотят», – прокомментировал ситуацию Медведев в своём телеграм-канале.

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов считает, что Титов «со всем старанием продолжает отрабатывать тему миграционных лоббистов, совершенно не стесняясь и не испытывая никаких угрызений». «Ну подумаешь, пришлые и чуждые нам мигранты кого-то убили, кого-то избили, кого-то изнасиловали, кого-то ограбили, процент-то на общем фоне, по его словам, небольшой. Серьёзных и уважаемых людей и их родных всё это не затрагивает: если вдруг они в России, то живут в своем мире за высокими заборами на охраняемой территории, а многие из них находятся вообще за пределами России. Поэтому им не страшно. А неблагодарный плебс на то и плебс, чтобы всегда быть чем-то безосновательно недовольным», – констатировал он в своем телеграм-канале.

«Год начинается, а вместе с ним начинается противодействие нашим противникам, готовым ради своей прибыли превратить нашу страну хоть в составную часть Великого Турана, хоть в «малые» Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Большинство людей подобного рода утратили Родину в нашем с вами понимании. Вместо нее у них юрисдикции их бизнесов, дружественные и не очень, зоны интересов, доходные рынки. А Россия (по словам некоторых отпрысков когда-то сильных мира сего, Рашка) – лишь кормовая база. И Титов официально обслуживает интересы именно этой категории», – подчеркнул Кабанов в своем телеграм-канале.

В ходе дискуссии некоторые комментаторы обратили внимание на мнение президента РФ Владимира Путина, который ранее высказался в защиту интересов прежде всего коренных россиян.

Титов 7 января заявил, что страх россиян перед мигрантами носит надуманный характер. «О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», – отметил омбудсмен, комментируя ряд громких происшествий, которые произошли с участием мигрантов в начале года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube