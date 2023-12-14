«Это непростая проблема…» Путин дал оценку проблемам с мигрантами

В России необходим специальный орган власти, который бы оценивал все проблемы с мигрантами в комплексе и своевременно находил решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции. По его оценке, приезжие иностранцы должны соблюдать законы и традиции народов России, а соответствующие структуры должны следить за этим и своевременно реагировать на нарушения.

«Это непростая проблема… У нас по разным подсчетам свыше 10 млн мигрантов трудовых. У нас рынок труда – 2,9% безработица, то есть ее нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», – сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что Россия заинтересована в квалифицированной рабочей силе, но и без более низкой квалификации тоже не обойтись. «Нужно, во-первых, вместе с нашими партнерами из стран, откуда эти мигранты к нам приезжают, начинать работу заранее. И надо сказать, что наши друзья из этих стран только за, открываются русские школы с русским языком, филиалы наших вузов, университетов. Мы это приветствуем и всячески будем это делать. Они нуждаются и просят нас о том, чтобы мы прислали своих учителей, расширяли эти программы, учебники присылали. Это надо заранее готовить», – пояснил глава государства.

«Нужно, чтобы все мигранты без всяких сомнений уважали наши законы и традиции народов РФ, а соответствующие органы власти следили за этим соблюдением и своевременно реагировали на нарушения», – подчеркнул Путин.

По его словам, нужно создавать «нормальные человеческие условия для этих мигрантов». «Сколько мы будем тратить денег на решение социальных вопросов членов семей мигрантов? Да, конечно, я понимаю чувствительность к этому вопросу. Но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жен мигрантов? Во что это превратится? Лучше влиять на них. Да, и здесь не все так просто – не черное и не белое. В некоторых школах у нас там детей мигрантов больше становится, чем местных граждан. Заранее нужно решать эти вопросы. Надо их готовить, надо с ними работать, а не делать вид, что проблема возникает только сейчас», – уточнил он.

«Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться прежде всего – я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти – прежде всего, надо руководствоваться интересами местного населения – граждан Российской Федерации», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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