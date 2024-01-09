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Вторник, 9 января 2024, 19:27 мск

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В московском регионе объявлено снежное предупреждение

В ближайшие часы в московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. В региональных главкам МЧС предупредили, что ожидается сильный снегопад.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 19:00 09 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный», – говорится в предупреждении.

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе в течение недели ожидаются сильные перепады температуры воздуха и атмосферного давления.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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