«Надеюсь, наши извечные враги понимают…» В Москве объявили о возможной войне с Британией

Официальное размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит британского премьер-министра Риши Сунака в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности».

«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» – прокомментировал ситуацию Медведев.

«И ещё: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Как сообщал «Новый День», британский премьер-министр намерен объявить о новом крупном пакете военной помощи для Украины и подтвердить тесное партнерство двух стран. Лондон готов увеличить военное финансирование Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) в 2024-2025 годах, что на 200 млн фунтов больше, чем в предыдущие два года. Предполагается, что не менее 200 млн «помощи» будет потрачено на срочную закупку и производство тысяч беспилотников для ВСУ, включая разведывательные, ударные и морские дроны.

Таким образом, общий объем британской помощи Украине достигнет почти 12 млрд фунтов стерлингов (14 млрд евро).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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