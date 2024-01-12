Российские войска улучшили позиции на двух направлениях СВО

Армия России улучшила положение на двух направлениях специальной военной операции. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе боев за неделю с 6 по 12 января. По данным ведомства, ВС РФ успешно отразили около 40 атак противника, который в общей сложности потерял порядка 4,7 тысячи боевиков убитыми и ранеными, 15 танков и десятки орудий полевой артиллерии.

Самые серьезный урон ВСУ нанесен на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки российских войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак противника. При этом было нанесен огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка. Потери противника за указанный период составили более 1785-ти военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

На остальных фронтах ВСУ потеряли около 3 тысяч боевиков, 10 танков, 40 бронированных машин, более 100 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии и две установки РСЗО «Град». При этом на Купянском и Запорожском направлениях в течение недели российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и заняли более выгодные позиции. На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова.

В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.

Как сообщал «Новый День», российские войска за неделю с 6 по 12 января также нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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