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Понедельник, 15 января 2024, 17:37 мск

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Россия и Иран готовят «большой договор» о сотрудничестве

Фото из архива официального сайта правительства Ирана

Москва и Тегеран готовят к подписанию Большой межгосударственный договор о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны по итогам телефонных переговоров главы минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки Вооруженных Сил Ирана Мохаммадом Аштиани.

В миноблороны РФ уточнили, что в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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