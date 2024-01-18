В России возбуждены новые уголовные дела против наемников ВСУ из 7 государств

В России возбуждены новые уголовные дело о наемничестве против 68 боевиков из семи государств, которые принимают участие на боях на стороне вооруженных формирований Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство – представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Стоит отметить, что, по данным министерства обороны РФ, всего на Украину прибыло более 13,5 тысяч иностранных наемников: более 8,5 тысячи из Европы, свыше 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки, более 220 – из Африки. «Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи еще ведут боевые действия», – уточняли ранее в Минобороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube