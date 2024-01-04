Армия России уничтожила почти 6 тысяч иностранных наемников ВСУ

В 2023 году российские войска уничтожили более 5,9 тысячи иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материалах министерства обороны РФ, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

Согласно подсчетам оборонного ведомства, всего на Украину прибыло более 13,5 тысяч иностранных наемников: более 8,5 тысячи из Европы, свыше 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки, более 220 – из Африки. «Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи еще ведут боевые действия», – уточняется в материалах Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, Украине оказывают военную помощь 54 страны, на ее поддержку потрачено более $203 млрд. Иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, свыше 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также более 23 тысячи беспилотников.

При этом в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Из них более 70 военных разведывательных, остальные – коммерческого назначения. Для организации управления и связи работают более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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