«Это вообще беспрецедентно»: США патентуют опасные вирусы

США патентуют опасные вирусы, что в последствии грозит обернуться катастрофическими последствиями для всего мира. Как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первым такую «легализацию» проходит штамм вируса Эбола с возможным эксклюзивным правом на его лечение.

«Мы хотим поделиться своей обеспокоенностью и попросить, в том числе, наши Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции проработать с правовой точки зрения дополнительно следующий вопрос. В частности, нами установлено, что с 2010 года Соединенные Штаты патентуют особый штамм вируса EboBun. Это вообще беспрецедентно: никто в мире не оформляет патенты на вирусы», – сообщила Яровая.

По ее словам, вызывает удивление, что никто на международном уровне еще не высказал тревогу по данному поводу. «Это что за нововведение однополярного мира – патентовать вирусы?» – сказала депутат.

«Что такое оформление патента с правовой точки зрения? Это означает эксклюзивность на право обладания, разработки вакцин, лекарственных препаратов? Это вообще означает что: способ дальнейшей биологической оккупации других стран, ограничения суверенитета? Или это означает, что кто‑то будет выводить искусственные вирусы и патогены, вбрасывать их в естественную среду обитания и обладать эксклюзивным правом на лечение? Очень много вопросов возникает», – констатировала Яровая.

«Как мы полагаем, это апробация. Когда осуществлена ситуация с первым патентом, безусловно, в США наблюдают за реакцией мирового сообщества. Если все молчат и всех всё устраивает, значит, будет второй, третий, двадцатый и какой еще патент?» – отметила вице-спикер Госдумы.

По ее оценке, наблюдается «вполне конкретная тенденция на формирование монополии, которая будет направлена на регулирование численности населения в мире».

При этом Яровая обратила внимание на обсуждение несуществующей «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Объяснить никто из экспертов, которые участвовали в обсуждении, что они имеют в виду, не смог. Но при этом речь идет о том, что ВОЗ гипотетически не исключает появления заболевания с последствиями для гибели 140 млн человек», – подчеркнула депутат.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что США блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия. По его словам, одновременно Вашингтон готовит новые искусственно управляемые эпидемии.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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