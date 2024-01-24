В Госдуме потребовали признать Украину террористическим государством после атаки на самолет с военнопленными ВСУ

Нижняя палата российского парламента подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии об их ответственности за поддержку преступных действий киевского режима. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение признать Украину террористическим государством после атаки самолета Ил-76 с военнопленными ВСУ в Белгородской области.

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратил внимание, что очередное кровавое преступление фашистского киевского режима не поддается никакой военной логике.

«Около 11 часов в районе аэропорта города Белгорода потерпел крушение самолет Ил-76 ВКС России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ военнопленных, которых везли на обмен… Руководство Украины прекрасно знало о предстоящем обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства – специалисты разберутся потом, когда изучат место падения. Но какая вообще степень цинизма уничтожать собственных граждан, солдат, по которым договорились, чтобы они их забрали. С этими людьми в кавычках, их даже людьми назвать уже, наверное, нельзя. Наверное, никаких разговоров уже быть не может», – подчеркнул он.

«А самое главное – все мировое сообщество уже пора бы открыть глаза и понять, кому и зачем они помогают. И наверно пора нам уже вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим террористической ячейкой», – заявил Картаполов под аплодисменты депутатов.

Комментируя это выступление, спикер Госдумы предложил сначала разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. «Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный [президентами США Джо] Байденом, [Франции Эмануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем и другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию», – отметил он.

«Своих солдат расстреляли в воздухе! Своих! Там их матери ждали, жены, дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность к чему это все идет и кому они помогают», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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