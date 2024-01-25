Приговор Стрелкову стал недвусмысленным сигналом для патриотов

Обвинительный приговор бывшему лидеру ополченцев Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину) по уголовному делу о призывах в Интернете к экстремизму стал недвусмысленным сигналом для патриотической общественности. Как считают эксперты, нужно ожидать «коррекцию политических процессов».

«Приговор Гиркину (Стрелкову) огласили быстро. 4 года общего режима. Мрак конечно», – отреагировал в своем телеграм-канале политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров, выступавший в поддержку бывшего министра обороны ДНР.

«Четыре года Стрелкову – это, конечно, недвусмысленный сигнал всей «оппозиции справа». Выводы, думаю, сделают многие патриотические блогеры, что станет заметно по тональности комментариев в телеграм-каналах», – прокомментировал ситуацию политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Политолог Сергей Марков считает, что «приговор Стрелкову – это не приговор патриотам». «Так этот приговор пытаются трактовать те, кто боится патриотов и призывает власти поссориться с искренними патриотами. Приговор Стрелкову – это нормальная коррекция политических процессов, чтобы они не уходили в крайности», – пояснил свою точку зрения эксперт в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня Московский городской суд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил его четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Судя по словам очевидцев, оглашение приговора заняло 88 секунд. Бывший лидер ополченцев Донбасса приговор не признал и на решение суда заявил: «Служу Отечеству!»

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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