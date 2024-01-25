Мосгорсуд вынес приговор бывшему лидеру ополченцев Донбасса Игорю Стрелкову

Московский городской суд признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил его четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики. Ранее гособвинение просило суд назначить Стрелкову 4 года 11 месяцев колонии. Адвокаты уже заявили, что намерены обжаловать приговор.

Уголовное дело против Стрелкова было возбуждено в июле 2023 года. Его задержали 21 июля и в тот же день арестовали. Находясь под арестом, Стрелков заявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Эксперты назвали эти планы вполне реальными.

Напомним, Стрелков в 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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