Суд продлил арест для Игоря Стрелкова

Сегодня Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 18 декабря для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который обвиняется в публичных призывах к экстремизму.

Защита настаивала на домашнем аресте. Адвокаты предоставили многочисленные награды, благодарности и грамоты, выданные их подзащитному. Сам Стрелков заявил, что пребывает «не в самом лучшем состоянии здоровья», не имеет никаких возможностей скрыться или помешать следствию, а также напомнил, что заочно приговорен к пожизненному сроку и находится в розыске Интерпола по делу о крушении самолета рейса MH17, передает РИА «Новости».

Адвокаты Стрелкова намерены обжаловать решение суда.

Против бывшего лидера ополченцев Донбасса возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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