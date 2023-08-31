Стрелков заявил из СИЗО о намерении стать кандидатом на пост президента РФ

Один из лидеров Донецкого ополчения Игорь Стрелков (Гиркин), находящийся сейчас под стражей по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, заявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Эксперты назвали эти планы вполне реальными. При этом, по их оценке, такой кандидат мог бы удовлетворить и «рассерженных патриотов», и власть.

Предлагая свою кандидатуру на пост главы государства, Стрелков провел сравнительный анализ с действующим президентом Владимиром Путиным, назвал себя в компетентным, в том числе, в военном деле, и заявил, что готов исполнять обязанности верховного главнокомандующего.

«Наш президент чрезвычайно доверчивый человек, его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где. Со своей стороны могу заметить: начиная с 2014 года, никогда не называл дорогими и уважаемыми партнёрами тех лиц, которые водили за нос действующего президента, я, наоборот, не верил никогда им ни на грош», – говорится также в публикации от имени Стрелкова в его телеграм-канале.

Комментируя это заявление, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров отметил, что такие планы Стрелкова стали неожиданностью, но при этом являются вполне достижимым. «Игорь Иванович не осуждён и имеет право баллотироваться на президентских выборах. Даже находясь в СИЗО», – уточнил он, добавив, что накануне было создано движение в поддержку Стрелкова.

«Склоняюсь к тому, что самовыдвижение – это единственный путь. В теории соблюсти все формальности можно, но власти могут заблокировать возможность выдвижения, а сам процесс требует серьёзных денег и иных ресурсов. А времени крайне мало. Если сторонники Стрелкова мобилизуются, то в теории выдвинуться можно», – отметил эксперт.

«А вообще я считаю, что на будущих президентских выборах можно и нужно выдвигать единого кандидата от лево-патриотической оппозиции. Иного пути нет. В идеале – провести некие праймериз и поддержать самого сильного. Знаю, что такие праймериз будут. Рекомендовал бы Игорю Стрелкову участвовать в них. Это было бы полезно. Победить или достойно выступить против административного кандидата можно только консолидировано», – прокомментировал Федоров в своем телеграм-канале.

Президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков со своей стороны в своем телеграм-канале высказал мнение, что власть может поддержать такой ход Стрелкова «для аккумуляции (и канализации) голосов «рассерженных патриотов». «Еще в начале года было ясно, что кандидат для этой аудитории нужен», – пояснил эксперт, обратив внимание, что в нынешней ситуации «Стрелков, сидящий в заключении, прекрасно подходит на эту роль».

Напомним, Стрелков – один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Сейчас Стрелков находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 29 августа Московский горсуд признал законным арест Стрелкова и оставил его под стражей до 18 сентября.

Москва, Мария Соколова

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