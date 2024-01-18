Гособвинение запросило для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти пять лет колонии

Гособвинение попросило суд назначить бывшему лидеру ополченцев Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину), обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, почти пять лет лишения свободы. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на адвоката его Александра Молохова.

«Прокурор попросил суд назначить моему подзащитному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима», – сказал защитник.

Против Стрелкова в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Его задержали 21 июля и в тот же день арестовали. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Вину он не признал.

В декабре Мосгорсуд продлил Стрелкову срок содержания под стражей до 24 мая 2024 года. «Суд отказался признать недопустимыми заключения экспертов в сфере психолингвистики из ФСБ, отказался вернуть уголовное дело прокурору», – сообщалось в телеграм-канале Стрелкова.

Напомним, Стрелков в 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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