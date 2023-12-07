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Четверг, 7 декабря 2023, 17:18 мск

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Потенциальному кандидату в президенты РФ Игорю Стрелкову продлен срок содержания под стражей

Фото из официального аккаунта Игоря Стрелкова в соцсетях

Сегодня Мосгорсуд продлил бывшему лидеру ополченцев Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину) срок содержания под стражей до 24 мая 2024 года. Такое решение было принято в закрытом режиме на предварительных слушаниях по уголовному делу, согласно которому экс-глава министерства обороны ДНР обвиняется в экстремизме.

«Суд отказался признать недопустимыми заключения экспертов в сфере психолингвистики из ФСБ, отказался вернуть уголовное дело прокурору», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Стрелкова.

Предполагается, что следующее судебное заседание состоится также в закрытом режиме 14 декабря.

Против бывшего лидера ополченцев Донбасса возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Находясь под арестом, Стрелков заявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Эксперты назвали эти планы вполне реальными.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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