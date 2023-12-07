Потенциальному кандидату в президенты РФ Игорю Стрелкову продлен срок содержания под стражей

Сегодня Мосгорсуд продлил бывшему лидеру ополченцев Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину) срок содержания под стражей до 24 мая 2024 года. Такое решение было принято в закрытом режиме на предварительных слушаниях по уголовному делу, согласно которому экс-глава министерства обороны ДНР обвиняется в экстремизме.
«Суд отказался признать недопустимыми заключения экспертов в сфере психолингвистики из ФСБ, отказался вернуть уголовное дело прокурору», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Стрелкова.
Предполагается, что следующее судебное заседание состоится также в закрытом режиме 14 декабря.
Против бывшего лидера ополченцев Донбасса возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Находясь под арестом, Стрелков заявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Эксперты назвали эти планы вполне реальными.
Москва, Светлана Антонова
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