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Понедельник, 29 января 2024, 20:00 мск

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ЕС продлил санкции против России ещё на полгода

Фото: ec.europa.eu

Совет Евросоюза вновь продлил на шесть месяцев санкции против России – до 31 июля 2024 года. При этом, как говорится в заявлении, сегодня в ограничительный список были добавлены новые имена.

В сообщении отмечается, что ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России. Под рестрикции подпали трое сотрудников российской судебной системы, Лига безопасного интернета и руководитель этой организации Екатерина Мизулина.

Напомним, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел первые ограничения против России и автоматически продлевает их каждые полгода. За это время ЕС в отношении РФ утвердил 12 санкционных пакетов.

Брюссель, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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