Премия «Лучшие книги, издательства, проекты» за 2023 год вручена лауреатам

31 января 2024 года в Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова были названы лауреаты премии, учрежденной в 2000 году Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, «Литературной газетой» и культурно-просветительским центром «Орден». Основные принципы премии: универсальность, актуальность, многопрофильность, широкий тематический охват различных сторон культурной жизни.

Премия включает в себя 18 номинаций: Историческая память, История дипломатии, Фотолетопись, Живопись, Поэзия, Проза, Биографии, Военная история, История русской православной церкви, Детективы, Оперное искусство, История музыки, Просвещение, Культурология, Политология, Мемуары, Детская и учебная литература, Спортивная история. Среди лауреатов – первый вице-президент фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы России Михаил Якушев; историк, писатель, юрист Александр Звягинцев.

В номинации Детективы премии за роман «Под небом голубым» удостоен президент компании «Блэкхос», член Союза писателей России и член Союза журналистов России Владимир Соколов. Он единственный лауреат, для которого литература не профессия, а объект большой любви, поскольку его основное занятие – бизнес.

Премией отмечены неординарные проекты, издательства и книги авторов, чей вклад в русскую литературу был высоко оценен экспертами.

Владимир Александрович Соколов имеет персональные престижные награды: звания «Лучший руководитель года». «Почётный гражданин России», почётные медали «За доблестный труд» и «За инновации и развитие», ордена общественного признания «Звезда Отечества», «Почётный гражданин России».

Владимира Александровича отличает активная гражданская позиция и высокая ответственность, что находит отражение в благотворительной деятельности и персональном участии во многих социально значимых проектах. Один из таких проектов – Фонд «Новые лица», который ежегодно организовывает и проводит потрясающее по своим масштабам и значимости мероприятие – гала-концерт под названием «Новые лица – прежние идеалы».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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