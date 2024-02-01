Налоговая предъявила иск к IKEA почти на 13 млрд рублей

Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «Икеа торг», которая по-прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, управляющему торговыми объектами IKEA и «Мега».

При этом, как отмечает ТАСС, торговые площади компании в РФ перешли в собственность «Газпромбанка» в сентябре 2023 года и сейчас переведены под отдельное юридическое лицо. До ухода IKEA из России в 2022 году в структуре работы IKEA в РФ «Икеа торг» играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA, следует из материалов другой тяжбы, тянущейся с 2020 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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