СКР уточнил тип американской ракеты, сбившей Ил-76 под Белгородом

Следственный комитет (СК) России уточнил данные о атаке американским комплексом «Patriot» на самолет Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. В ведомстве сообщили, что изъятые с места происшествия фрагменты соответствуют элементам конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A.

«Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке», – отметили в СК.

По данным ведомства, в ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043-39 02 S/N 80025».

«По результатам исследования с применением методов спектрометрии подвижности ионов (СПИ), газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – уточнили в СК.

По заключению экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США, разработанной корпорациями «Raytheon» и «Hughes» и произведенной в «Raytheon», – говорится в сообщении Следкома.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 января. На борту Ил-76, кроме 65 украинских военнопленных, находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли. Пленных украинцев везли для обмена. В российском военном ведомстве заявляли, что Киев знал о их перевозке.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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