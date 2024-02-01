Оттепель в Москве задержится

В московском регионе продолжат определять погоду теплые и влажные атлантические массы воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки возможны преимущественно небольшой интенсивности, а температура будет колебаться в небольших пределах выше климатической нормы, временами превышая нулевое значение.

В пятницу, 2 февраля, ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега в Москве -2...0°, по области -4...1°. Днем также ожидаются осадки, местами умеренные. При этом температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В субботу, 3 февраля, вероятен небольшой снег. Ночью подморозит в Москве до -6...-4°, по области – до -9...-4°. Днем в столице прогнозируется -3...-1°, в Подмосковье -4...1°.

В воскресенье 4 февраля, ночью вновь возможны небольшие осадки, местами туман, при температуре в Москве до -3...-1°, по области -5...0°. Днем также прогнозируются небольшие осадки и до +3°.

В понедельник, 5 февраля, ожидаются небольшие осадки, ночью -5...0°, днем -3...2°. Во вторник, 6 февраля, небольшой снег, ночью -7...-2°, днем -5...0°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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