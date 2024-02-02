Отгремели новогодние праздники, что дает очередной повод не только для подумать о будущем, но и вспомнить о прошлом. В Сети стали очень популярны несколько забавных новогодних и рождественских историй об отечественных селебритис.

Звездные новогодние истории: Успех хита Рублевское шоссе Юрия Истомина! От случайной встречи до всероссийского признания. Что же сейчас с Юрием Истомином, чем сейчас занимается?

В Питер из Москвы по иронии судьбы никто не улетел, но… кого-то невзначай занесло на Рублевку, кому-то рождественская встреча принесла звездный статус, а кто-то, не имея и близко такого замысла, сочинил хит, получивший мировую известность.

«Постыдная любовь»

Продюсер Николай Картозия, ныне гендиректор телеканалов «Пятница» и «Суббота», в предновогоднем посте в «Телеграме» раскрыл тайну о своей guilty pleasure – постыдной любви – к русскому шансону.

Во времена работы на НТВ Картозия «тяготел к секции репортеров-карателей», «мастеров пенетрирующей лиры и разящего золоторого страпона», куда, помимо самого себя, он отнес автора «Намедни» Леонида Парфенова*, а также журналистов Павла Лобкова и Екатерину Гордееву*.

«Когда нужно было распять в эфире какую-нибудь гниду, звали нас», – рассказал Картозия.

«Чтобы легче высекались искры ярости» Николаю требовался эмоциональный допинг, в качестве которого выступал… играющий в наушниках шансон. С особой теплотой Николай вспоминает непревзойденные, по его мнению, строчки Сергея Наговицына:

«И Сизый полетел по лагерям,

Он иначе поступить не мог…»

После закрытия «Намедни» «кружок карателей» естественным образом распался. Тогда Картозия с Гордеевой* решили создать кинофильм «Рублевские жены» – «о женщинах, которые не пытаются покорить Москву, потому что уже захватили земли получше – элитную Барвиху». Концептуально было решено делать легкий телевизионный продукт. Поначалу непривычный формат у творческого тандема «не пошел». «Мы сидели ночью в редакции и мрачно смотрели друг на друга. Наконец Гордеева* сказала:

– Давай для вдохновения песню послушаем. И включила никому не известную группу «Колыма», – рассказал Картозия.

И послушали.

Рублевское шоссе, короткое, как ночь,

Как ночь, в которую я ехал не по воле.

Рублевское шоссе, петлистое точь-в-точь,

Как и мои по северу гастроли.

Надежный стимулятор авторства Юрия Истомина в комбинации с двумя бутылками Jameson сработал превосходно. «Песня играла на репите. Пили мы тоже на репите, чокаясь каждый раз, когда из динамиков вновь несся припев «Рублееевское….». Мы успевали выпить до слова «шоссе». Собственный сценарий нам нравился все больше и больше», – рассказал Картозия.

Итогом вдохновенной работы стал не только телепродукт, но и целый сонм оскорбленных в лучших чувствах рублевских обитателей. Гордеева* назвала ресторатора Аркадия Новикова, имея ввиду размер бизнеса, «карликовым олигархом», а обиделся «сам малогабаритный ресторатор».

Помимо «целого выводка рублевских селебрядей» под раздачу попал и народных любимец Михаил Жванецкий. Не ведающие моральных авторитетов авторы раздобыли видео с закрытого рублевского корпоратива, на котором Жванецкий неосторожно пошутил:

– Здесь собрались все свои. Не то чтобы я не люблю бедных. Я готов их любить, но где-то в определённых, отведённых для этого местах.

В алкогольно-шансонном чаду сценарий писался отлично. «Мы были в лоскуты. Пока режиссер монтировал наш фильм, Катя взяла гитару и пыталась подобрать по слуху «Рублевское шоссе». Но пальцы соскальзывали со струн, и тогда, подняв голову и поймав меня в прицел, Катя затянула «Голуби летят над нашей зоной». Пришлось допить даже «Рижский бальзам» и вьетнамскую водку со змеей», – вспоминает Картозия.

Ну что ж, спето и выпито все было не зря: проект вышел отличный.

Юрий Александрович Истомин – певец, поэт и композитор. Родился в небольшом шахтерском городке Инта и известен тем, что написал более 100 песен в стиле «русский шансон». К слову, песни Истомин начал писать в 10 лет, а в 16 уже переехал в Москву и поступил в Институт Культуры.

Кстати, у автора «рублевского» хита Юрия Истомина есть альбом «Пацаны» (и там одноименная песня), который передает атмосферу субкультуры криминальных молодежных группировок покруче нашумевшего в последнее время сериала «Слово пацана».

Сейчас Истомин, как и полагается нормальному «выжившему» пацану, нынче солидный предприниматель. Занимается инвестиционным бизнесом, коллекционирует современное искусство, с 2015 года живет в Монако. Модные сейчас технологии нейросетей начал использовать еще в 2008-м году: сначала для оценки эффективности маркетинговых решений, а потом и непосредственно для работы на фондовом рынке. Его жена Элла Стюарт является председателем совета директором коммуникационного агентства BBDO Group.

Шансон лидирует в чартах

Главным музыкальным новогодним событием стал клип популярного исполнителя АлСми «Новый год», в котором он талантливо спародировал голоса Михаила Круга, популярного осетинского хип-хоп артиста MiyaGi и «Дискотеки Авария». Песня получила массу восторженных отзывов как от старых поклонников певца, так и от слушателей, ранее не знакомых с творчеством исполнителя.

Объединить в одной пародии популярных в столь разных возрастных стратах артистов – задача нетривиальная. С одной стороны Круг, автор классического шансон-хита 90-х – «Владимирского централа». С другой – нашедший свой стиль где-то на границе рэпа и регги и по-настоящему ставший звездой в 2020-х MiyaGi.

Кстати, MiyaGi занимается не только творчеством, но и культуртрегерством. В 2017 году он основал музыкальный лейбл Hajime Records, который продвигает близких MiyaGi по духу артистов – таких как Andy Panda, TumaniYO, KADI, HLOY, Castle, Ollane, Mav-d.

Заметим, что «Новый год» – не первый клип, вызвавший бурю интереса к АлСми. В октябре прошлого года АлСми выпустил пародийный трек «Балет» (а затем и «Балет-2»), где вокальные мелодии были исполнены голосами, похожими на голоса Михаила Круга и Макса Коржа.

Сходство было настолько потрясающим, что некоторые слушатели предположили, что АлСми каким-то образом добрался до архива неизданных записей Круга. Но, к сожалению или к счастью, записи были полностью сделаны артистом и его командой.

В итоге «Балет» взлетел первое место в топе «ВКонтакте», возглавил российский чарт Shazam, а в международной версии этого чарта забрался аж на 19 место, что для отечественного исполнителя – очень серьезное достижение.

После феноменального успеха «Балета» АлСми поблагодарил слушателей за поддержку и пошутил: «Шел 2023 год, а шансон занимает первые строчки чартов. Это история, ребят».

Кстати, у АлСми есть и музыкальная пародия на «3 сентября», может быть, главную песню героя нашей следующей истории – Михаила Шуфутинского. Нетрудно догадаться, что она тоже стала весьма популярной.

Что-что, а объединять своими песнями разные поколения АлСми умеет мастерски.

Новогодний конфуз Шуфутинского

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, как во время празднования первого Нового года после эмиграции в США с ним случился забавный конфуз. Певец с семьей отмечал праздник в кругу семьи в Нью-Йорке.

«Я пригласил домой Деда Мороза. Так вот он приехал на желтом такси, вышел с огромным ярким алым мешком, пришел к нам. И начал детей развлекать, причем, несмотря на то, что он говорил по-английски, у него был жуткий восточноевропейский акцент», – вспоминает артист.

Дед Мороз предложил сыну Шуфутинского встать на стульчик и прочитать стишок, а ребенок засмущался. Певец, видя, что ситуация принимает неприятный для его сына оборот, сказал жене по-русски: «Какой придурок этот Дед Мороз».

И тут оскорбленный Санта повернулся к Шуфутинскому, и говорит, также на русском: «И вовсе не придурок».

Актер оказался таким же, как и он, эмигрантом – бывшим актером.«Мы с ним потом даже подружились, выпили бутылку водки за Новый год», – рассказал Шуфутинский.

История про новогодние хиты

Всенародно любимой песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», которую исполнила Людмила Гурченко, могло в картине и не оказаться. «Пять минут» появилась на свет в результате совместной работы режиссера «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, композитора Анатолса Лиепиньша и поэта Владимира Лившица. Музыканты оркестра, записывавшего музыку для фильма, посчитали ее слишком старомодной и говорили, что больший успех фильму принесла бы более джазовая композиция.

Однако песня все же вошла в фильм – и стала хитом всесоюзного масштаба.

Песня «В лесу родилась ёлочка», которая ассоциируется также с советским периодом, оказывается, появилась на свет еще до революции. Стихотворение Раисы Кудашевой, ставшее впоследствии песней, впервые было опубликовано в 1903 году в журнале «Малютка».

На музыку его положил Леонид Бекман – он даже не был профессиональным композитором. Мелодию для песни «В лесу родилась ёлочка» Бекман сочинил как подарок для своих дочерей. А известность и популярность она получила после того как жена Бекмана – Елена – выпустила сборник песен с нотами, в который вошло и это произведение ее мужа.

Издание получило признание не только публики, но и знаменитых композиторов – Сергея Танеева, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова. Высоко оценили сборник сестры Гнесины, знаменитые русские и советские музыканты и музыкальные педагоги.

Самая известная в мире рождественская песня – Jingle Bells – была написана в XIX веке Джеймсом Пьермонтом, жившим в небольшом городке Медфорд в США. Первоначально она называлась One-horse Open Sleigh, в ней рассказывалось о том, как молодой человек отправился кататься с девушкой на санях, но они перевернулись, подпортив свидание.

Посвящена песня была не Рождеству, а Дню благодарения, и мотив, кстати, тоже был немного другой.

Первой песню услышала хозяйка инструмента, на котором Пьермонт исполнял песню, – миссис Уотерман, которая заметила, что аккомпанемент напоминает звон колокольчиков.

И именно под названием Jingle Bells – «Колокольчики» – песня получила настоящее признание. Правда, не сразу, а только в 1943 году – когда ее перепели, уже с обновленной мелодией, Бинг Кросби и сестры Эндрюс

* – признаны иностранными агентами

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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