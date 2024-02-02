ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу: Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь

После провала контрнаступления украинских войск Вооруженные Силы (ВС) России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Как сообщил сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подразделения российской армии продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю в зоне специальной военной операции.

«В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка. Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника. В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», – отметил Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное, в том числе немецкие танки «Leopard», американские БМП «Bradley», пусковые установки «Patriot» и HIMARS.

«В январе российские Вооруженные Силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников», – добавил министр обороны.

При этом Шойгу обратил внимание, что с целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации. «Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления», – констатировал глава минобороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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